Sporting de Braga apoia Liga Portuguesa Contra o Cancro diante do Besiktas

O Sporting de Braga vai mudar temporariamente de patrocinador na quinta-feira, publicitando diante do Besiktas, em jogo da Liga Europa de futebol, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), revelou hoje o clube minhoto.

A Turquia impede a publicidade a casas de apostas e, sendo patrocinado por uma (Betano), o Sporting de Braga aproveitou a oportunidade para mostrar o apoio à LPCC, no âmbito da campanha “Outubro Rosa, mês internacional do Cancro da Mama”, que tem como principal objetivo consciencializar para a prevenção e apelar à realização de rastreios regulares.

“Pela expressão social que temos, pelo mediatismo que o Sporting de Braga merece e pela importância que tem junto das pessoas, entendemos que não podemos desperdiçar a nossa voz e que é nossa obrigação fazer com que ela se ouça para que a nossa comunidade seja cada vez mais justa, mais digna e mais consciente das causas que enfrenta. O Sporting de Braga Solidário só existe porque as pessoas, e os nossos sócios e adeptos em particular, têm abraçado as nossas iniciativas”, diz o presidente dos minhotos, António Salvador numa nota no sítio oficial dos minhotos.

O presidente da LPCC, Vítor Rodrigues, considera que “a força e o mediatismo do clube bracarense acrescentam muito a esta campanha e dão-lhe um alcance e uma força insubstituível”.

“O gesto é tão mais importante quanto estamos a falar de uma doença que todos os anos atinge seis mil pessoas em Portugal e que, a nível mundial, atinge uma mulher a cada 15 segundos, segundo a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro”, disse, citado pelo sítio ‘arsenalista’.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o cancro da mama é o mais comum nas mulheres em todo o mundo e está a aumentar, sobretudo nos países desenvolvidos onde a maioria dos casos são diagnosticados já em estado avançado.

Sporting de Braga e Besiktas defrontam-se às 17:55 de quinta-feira, em Istambul, Turquia, na terceira jornada do grupo K da Liga Europa, que os bracarenses lideram, com quatro pontos.