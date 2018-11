Desporto Sporting confirma Marcel Keizer após empate com Arsenal Por

O Sporting confirmou hoje a contratação, por duas épocas e meia, do treinador holandês Marcel Keizer, anunciou hoje o clube ‘leonino’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sporting SAD vem informar que chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de novembro de 2018 até 30 de junho de 2021”, pode ler-se na nota.

Marcel Keizer, de 49 anos, chega ao Sporting naquela que será a sua segunda experiência fora da Holanda, onde treinou clubes como o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax.

O técnico holandês, que orientava o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, sucede assim a José Peseiro, que deixou o comando técnico do Sporting em 01 de novembro, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, da II Liga de futebol, para a Taça da Liga.

O Sporting, que tem sido comandado interinamente pelo treinador Tiago Fernandes, ocupa o terceiro lugar da I Liga, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga, sendo que na Liga Europa, e após o empate 0-0 hoje em Londres com o Arsenal, é segundo do grupo E com sete pontos, menos três do que os ingleses, já apurados para os 16 avos de final.