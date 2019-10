Sporting bate Rosenborg e isola-se no segundo lugar do Grupo D

O Sporting isolou-se hoje no segundo lugar do Grupo D da Liga Europa em futebol, ao vencer por 1-0 na receção aos noruegueses do Rosenborg, em encontro da terceira jornada.

Um golo do congolês Yannick Bolasie, a meias com um defesa norueguês, aos 70 minutos, selou o segundo triunfo na prova dos ‘leões’, que vinham de um desaire por 2-0 no reduto do Alverca, do Campeonato de Portugal, na terceira ronda da Taça de Portugal.

Na classificação, o PSV Eindhoven, que se ficou por um empate a zero na receção ao LASK, soma sete pontos, contra seis do Sporting, quatro dos austríacos e nenhum do Rosenborg.