Sporting: Assembleia-Geral Extrordinária no sábado para deliberar recurso de Bruno de Carvalho

O Sporting realiza no próximo sábado a Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre os recursos de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho em relação às sanções disciplinares de expulsão, informou hoje o clube.

“No próximo sábado, vai realizar-se a Assembleia-Geral Extraordinária Comum do Sporting Clube de Portugal referente à deliberação sobre os recursos interpostos por Alexandre Godinho e Bruno de Carvalho em relação às sanções disciplinares de expulsão que lhes foi aplicada”, pode ler-se no comunicado do clube ‘leonino’.

De acordo com a nota, a AGE inicia-se às 14:30 no Pavilhão João Rocha, ao lado do Estádio José Alvalade, e o seu formato “vai ser semelhante à reunião magna realizada em 15 de dezembro de 2018, que foi dedicada à apreciação de recursos interpostos de deliberações do Conselho Fiscal e Disciplinar. Os dois recorrentes terão a faculdade de usar a palavra no início da sessão, sendo concedido a cada um deles, para efeito de apresentação da respetiva defesa, um período de 15 minutos”.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o antigo vice-presidente Alexandre Godinho foram expulsos de sócios do clube no dia 01 de março último, por decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do emblema lisboeta.

Bruno de Carvalho, de 47 anos, presidiu ao clube ‘leonino’ entre 2013 e 2018, altura em que foi destituído do cargo, em Assembleia-Geral, tendo o Sporting anunciado na altura que este cometeu 12 infrações disciplinares, enquanto Alexandre Godinho foi punido com a sanção de expulsão de sócio devido a 10 infrações disciplinares.