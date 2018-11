Desporto Sporting apurado após goleada no Azerbaijão Por

O Sporting foi ao Azerbaijão golear o Qarabag por 6-1, nesta quinta-feira, em partida do grupo E da Liga Europa. Os leões estão apurados para a próxima fase da competição.

Naquele que foi o segundo jogo oficial do técnico Marcel Keizer no comando dos leões, a goleada do conjunto verde e branco começou a ser construída cedo, por intermédio de Bas Dost, através de uma grande penalidade, aos cinco minutos.

O conjunto azeri ainda empatou, aos 14′, por Abdellah Zoubir, mas o Sporting arrancou depois para uma goleada no palco onde se irá, curiosamente, jogar a final da Liga Europa nesta temporada.

Bruno Fernandes, aos 20 minutos, Nani, aos 33′, deixavam antever uma goleada que foi sendo fabricada, depois, no segundo tempo.

Abdoulaye Diaby, aos 65′, ampliou a vantagem e Bruno Fernandes, aos 75′, continuou a marcha do marcador que seria fixada por Abdoulaye Diaby, aos 82′.

Com este resultado, e quando ainda falta realizar uma última jornada nesta fase de grupos, os leões carimbam o apuramento para a próxima ronda da prova.

O Sporting tem agora 10 pontos somados, mais sete que Vorskla e Qarabag que já não têm possibilidades de apuramento.

O Arsenal também está apurado para a próxima fase da Liga Europa e ficará no primeiro lugar.

Os ingleses têm mais três pontos do que o Sporting e vantagem no confronto direto com os leões.

O Sporting não marcava seis golos num jogo das competições europeias desde a vitória por 6-1 na receção aos suecos do Halmstad, em 01 de novembro de 2001, na segunda mão da segunda ronda da Taça UEFA de 2001/02. Em jogos fora de casa, é preciso recuar a 17 de setembro de 1986, dia em que os ‘leões’ venceram o Akranes na Islândia, por 9-0, na primeira mão da eliminatória inaugural da Taça UEFA de 1986/87.