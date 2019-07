Sporting anuncia melhor época de sempre nas renovações da Gamebox

A fase de renovações dos lugares cativos (Gamebox) no estádio do Sporting para a época 2019/20 terminou com 20.675 lugares anuais vendidos a sócios, um novo recorde para o clube ‘verde e branco’, anunciaram hoje os ‘leões’.

O Sporting revelou também que o número das renovações alcançado não inclui venda a claques, e que vai haver nos dias 11 e 12 de julho a fase de trocas – em exclusivo para todos os Sócios que já tenham renovado a sua Gamebox 2019/2020 e que pretendam alterar o lugar (ou fazer um ‘upgrade’).

“Esta fase, uma novidade para esta época, premeia a fidelidade dossócios que tinham lugar na época passada, permitindo-lhes aceder aos lugares entretanto não renovados”, assinalou o Sporting no seu ‘site’ oficial.

Já a fase oficial de vendas começa no sábado (13 de julho) com todas as zonas do Estádio José Alvalade disponíveis.