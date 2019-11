Social ‘Special Divorced’? José Mourinho apanhado sem aliança Por

O treinador José Mourinho está desempregado desde que foi despedido do Manchester United em dezembro de 2018, mas a imprensa britânica está agora mais preocupado com… o divórcio.

Mourinho está casado com Matilde Faria desde 1989, mas foi apanhado a andar nas ruas de Londres sem aliança.

De imediato, os tablóides avançaram com o prognóstico: o ‘Special One’ passou a ‘Special Divorced’.

Foram já publicados artigos a garantir que Mourinho e Matilde, pais de Matilde (de 23 anos) e de José (19), têm estado a viver separados.

Só em ‘nota de rodapé’ é que os tablóides referem que, afinal, “está tudo bem” no casamento de José Mourinho e Matilde Faria.

De acordo com um representante do treinador, Mourinho “levantou-se muito cedo” nesse dia “e esqueceu-se de colocar” a aliança, “tal como o relógio”.

No entanto, os rumores da separação têm sido fomentados com declarações de “fontes próximas do casal”, não identificadas, que colocam em dúvida o relacionamento de Mourinho e Matilde.

A agravar o cenário, o The Sun, um dos tablóides mais vendidos do Reino Unido, publicou recentemente fotografias do treinador com Prue Carter Robinson, insinuando que José Mourinho manteve uma relação extra-conjugal durante oito anos.