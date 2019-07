Spartak Moscovo revela acordo com FC Porto para transferir Zé Luís

O Spartak Moscovo informou hoje ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do avançado Zé Luís, adiantado que a mesma será efetiva assim que o jogador passe os exames médicos.

“Spartak e FC Porto acordaram as condições para a transferência do avançado Zé Luís para o clube português. A transferência será formalizada depois de o jogador passar os exames físicos”, refere o clube russo no seu site oficial na internet.

Também o avançado, de 28 anos, deixou uma mensagem de despedida aos seus companheiros de equipa.

“Quero agradecer a todos o apoio que me deram, os bons momentos que passámos juntos. Não gosto de dizer adeus, é triste, mas serei um adepto para o resto da minha vida”, refere o jogador cabo-verdiano, citado pelo clube.

O futebolista chegou ao futebol português para os juniores do Gil Vicente, em 2009/10, proveniente dos cabo-verdianos do Batuque, e representou em Portugal, além dos gilistas, o Sporting de Braga.

Entre as duas passagens que teve pelos bracarenses, ainda jogou em 2013/14 nos húngaros do Videoton, regressando em 2014/15 a Braga, seguindo-se três épocas no Spartak Moscovo, a última das quais com 36 jogos disputados e 14 golos marcados.