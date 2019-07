SOS Mediterrâneo anuncia nova campanha ao largo da Líbia

A organização não-governamental (ONG) SOS Mediterrâneo, parceira dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), anunciou hoje o lançamento de uma nova campanha de salvamento ao largo da costa líbia, sete meses depois da imobilização do navio Aquarius.

De acordo com um comunicado da ONG, o navio de construção norueguesa Ocean Viking “dirige-se ao Mediterrâneo para conduzir uma nova campanha de procura e de salvamento no Mediterrâneo central”, local onde pelo menos 426 pessoas morreram desde o início do ano.

“O barco vai patrulhar o Mediterrâneo central, de onde provém o maior número de alertas de socorro, mas sem nunca entrar em águas territoriais líbias”, precisou à AFP Frédéric Penard, diretor de operações da SOS Mediterrâneo.

Desde que “a coordenação das operações de socorro no mar foi confiada pela União Europeia às autoridades líbias, que não têm todos os meios para a fazer, a coordenação está caótica, os pedidos [de auxílio] não são transmitidos”, acrescentou o responsável da SOS Mediterrâneo.

A SOS Mediterrâneo procurava um navio há sete meses, depois do Aquarius ter perdido o pavilhão de Gibraltar, primeiro, e do Panamá, depois.