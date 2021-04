Euromilhões Sorteada a chave do Euromilhões desta terça Por

Acaba de ser sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Veja os números que abrem um cofre com 26 milhões de euros.

Já é conhecida a chave do Euromilhões de hoje, terça-feira, dia 27 de abril de 2021.

A combinação vencedora é composta pelos números 13, 14, 24, 35 e 49 e pelas estrelas 01 e 10.

O PT Jornal recolhe esta informação através do acompanhamento do sorteio em direto. Os apostadores devem, no entanto, confirmar estes números nas plataformas oficiais do sorteio em Portugal.

Os prémios de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos a tributação de 20 por cento de imposto de selo.