Motores Sophia Flörsch sofre fraturas na coluna Por

A alemã Sophia Flörsch, protagonista do mais arrepiante acidente do 65º Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, sofreu fraturas na coluna vertebral, segundo anunciou a equipa Van Amersfoort, pela qual alinhou na corrida deste domingo.

Um relatório médico fornecido pelos organizadores da prova, diz que a piloto alemã de 17 anos se queixava de dores, mas que os seus sinais vitais eram estáveis.

O acidente de Flörsch produziu-se quando o Dallara da germânica embateu no de Jehan Daruvala antes do seu carro ser catapultado para o ar quando embateu no Dallara-Toyota do japonês Sho Tsuboi, na aproximação à curva do hotel Lisboa, uma zona problemática do Circuito da Guia, mas onde nunca se produzira uma colisão onde o desfecho tinha sido um carro voar à altura da vedação interior da parte da curva e derrubá-la, como veio a acontecer.

Sophia era apenas uma passageira quando o seu Dallara-Mercedes colidiu com uma estrutura na qual se alojavam fotógrafos, atingindo gravemente dois deles e ainda um comissário de pista. O que não é estranho, dado o facto de que naquele ponto do circuito os carros de Fórmula 3 chegam a velocidades acima dos 276 km/h.

A um dos fotógrafos atingidos, Chan Weng Wang, foi diagnosticada uma laceração, e encontra-se em observação no hospital, enquanto o outro, o japonês Hiroyuk Minami, sofreu uma contusão e também continua em observação.

Guan Yu Zhon, que seguia atrás de Flörsch no momento do acidente, explicou que ele aconteceu devido às luzes amarelas, assinalando perigo, e piscavam na reta que antecede a curva do hotel Lisboa, e seguiu-se logo após um período de ‘safety car’.

“Foi um acidente assustador. Quando saí da curva do Mandarim Oriental vi as luzes amarelas, mas pensei que fosse um erro dos organizadores. Sophia seguia perto de Jehan, por isso quando ele travou mais cedo ela não teve tempo para reagir. Bateu na traseira direita do carro do Jehan e entrou em pião, levantando voo quando bateu noutro carro”, explicou o piloto chinês da Prema Power Team.

O responsável pela equipa de Sophia Flörsch, Frits Van Amersfoort, adiantou que a piloto alemã tem a companhia do seu pai Alexander no hospital.