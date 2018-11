Motores Sophia Flöersch substituída em testes de Fórmula E por compatriota Por

Depois do assustador acidente sofrido no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 que a fez passar pelo hospital, Sophia Flöersch foi obrigada a uma paragem na sua carreira, pelo que foi substituída pela sua compatriota Carrie Schreiner no teste de Fórmula E previstos para a Arábia Saudita.

A alemã sofreu a fratura de uma vértebra cervical, o que a afasta das pistas durante o período de recuperação. E por isso a equipa HWA anunciou a sua substituição para o teste que terá lugar antes da primeira prova da quinta temporada da competição de monolugares elétricos sancionada pela Federação Internacional do Automóvel.

Com 20 anos de idade, Carrie Schreiner tem no seu currículo passagem pelo karting, a Fórmula 4, o campeonato DMW GTC onde venceu a classe 1 e também o Lamborghini Super Trofeo, onde competiu este ano.

“Estou ansiosa por o meu primeiro teste com um monolugar de Fórmula E. Agradeço à HWA por me dar esta oportunidade única de testar um carro da FE em Ad Diriyah. Não me tenho dado mal em carros de corrida, mas estou certa que sentar-me num carro de corrida totalmente elétrico pela primeira vez será uma experiência absolutamente única ”, afirmou a jovem piloto alemã.

A HWA irá competir na temporada 2018/2019 com a dupla formada pelo campeão do DTM em título, Gary Paffett, e pelo até agora piloto da McLaren na Fórmula 1, Stoffel Vandoorne.