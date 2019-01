Motores Sons e imagens dos preparativos para as 24 Horas de Daytona Por

Cumprindo uma tradição, o ‘Roar Before the Rolex 24’ mostrou aquilo que podem valer os vários pretendentes ao êxito nas próximas 24 Horas de Daytona.

Este ano a Joest Racing e os seus Mazda RT24-P mostraram estar à altura dos Cadillac DPi V.R, ainda que estes continuem a ser , nomeadamente os da Action Express Racing e da Wayne Taylor Racing.

Para já, no primeiro dia Oliver Jarvis, no Mazda # 77, e Harry Tincknell no segundo, com o Mazda # 55, mostraram o que podem fazer os protótipos japoneses, sendo que Filipe Albuquerque e João Barbosa mostraram que o Cadillac # 5 da Mustang Sampling tem argumentos para discutir um novo êxito na segunda mais famosa corrida de 24 horas do mundo.

Para já ficam as melhores imagens do fim de semana.