Desporto Sonho do título continua bem vivo na Seleção portuguesa de Síndrome de Down

Portugal continua com o sonho bem vivo de conquistar o Campeonato da Europa de futsal para pessoas com Síndrome de Down. A comitiva lusa disputou dois duelos, nesta quarta-feira, tendo vencido um embate frente à Turquia e perdido contra a Itália.

Depois do brilharete da turma das quinas, ao vencer a Itália, que é campeã do mundo e equipa anfitriã, a Seleção Nacional de futsal de pessoas com Síndrome de Down perdeu por 4-3, nesta quarta-feira, em mais um encontro do Europeu, que decorre por estes dias em terras transalpinas.

No entanto, este foi o segundo jogo neste dia, depois de uma vitória da turma das quinas frente à Turquia por 3-2.

Até ao momento, em três partidas, a formação lusa soma duas vitórias, no Campeonato da Europa, que tem decorrido em Terni, na Itália.

A turma das quinas ainda jogará, nesta quarta-feira, diante da Turquia, numa nova jornada, a partir das 18h00, sendo que turcos e italianos também jogam ainda hoje para definir o quadro de apurados para a final, que terá lugar, nesta quinta-feira, de manhã.

O sonho da conquista do título continua assim vivo entre a comitiva portuguesa.

Daniel Maia, que tem sido um dos jogadores em destaque, nomeadamente com os golos, já revelou à ‘Associação Pais 21 – Down Portugal’ que Éder tem servido de inspiração.