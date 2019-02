Sonda israelita já partiu para o espaço

A sonda israelita “Bereshit”, financiada por fundos privados, partiu hoje para o espaço a bordo de um foguetão Falcon 9, da empresa espacial norte-americana SpaceX, colocando Israel mais próximo de ser o quarto país a aterrar na Lua.

À hora prevista (01:45 em Lisboa), o foguetão descolou do Complexo 40 do Cabo Canaveral, na costa central da Florida, Estados Unidos, levando o veículo espacial israelita, que pesa apenas 585 quilos e mede aproximadamente 1,5 metros.

“Bereshit” (que significa génese em hebreu) está equipada com instrumentos para medir o campo magnético lunar e recolher dados que permitam compreender melhor a formação da Lua e que serão partilhados com a agência espacial norte-americana NASA.

O projeto israelita custou cerca de 88 milhões de euros, verba financiada sobretudo por fundos privados, incluindo do multimilionário Morris Kahn, e foi iniciado no quadro de uma competição internacional patrocinada pela multinacional Google, que desafiava cientistas e empreendedores a colocarem um veículo robotizado em solo lunar com orçamentos mais baixos.

A missão israelita acontece depois de, em janeiro, a China ter alunado uma sonda que vai estudar, pela primeira vez, o lado oculto da Lua.

Junto com a sonda “Bereshit” seguirá uma cápsula que contém discos com gravações de desenhos de crianças, canções, símbolos israelitas e textos bíblicos.