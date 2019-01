Sonae Capital vence concessão para explorar hotel na Estação de Santa Apolónia

A Sonae Capital venceu a concessão de instalação e exploração de um hotel no edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, anunciou hoje a empresa ao mercado.

“A Sonae Capital recebeu, da IP – Infraestruturas de Portugal, a adjudicação da subconcessão com vista à instalação e exploração de uma unidade hoteleira no edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa”, disse, em comunicado, a dona dos ginásios Solinca.

De acordo com a Sonae Capital, esta oportunidade “enquadra-se na estratégia de aumento do número de unidades em exploração do negócio de hotelaria”, permitindo ainda “desenvolver efeitos de rede na operação”.

Por outro lado, esta concessão vai permitir que a Sonae Capital inicie a sua presença em Lisboa, “o maior destino turístico de Portugal, com uma operação localizada numa zona central e de elevado potencial”.

Segundo os dados avançados pela empresa, até outubro de 2018, a Área Metropolitana de Lisboa recebeu quase 5,4 milhões de hóspedes, ou seja, 29,1 por cento do total nacional, sendo responsável por proveitos globais de 1.003 milhões de euros, ou seja, 31 por cento das receitas totais do país.

O negócio de hotelaria da Sonae Capital conta, atualmente, com cinco unidades, três no Porto e duas em Troia.

“A nova unidade permitirá explorar sinergias entre as várias unidades e destinos, respondendo de forma ainda mais eficaz aos seus clientes que pretendam explorar as duas principais cidades do país e beneficiar de um destino de praia e congressos único como é o caso de Tróia”, sublinhou.

O edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia vai receber assim uma unidade de quatro estrelas com 120 quartos, sendo para tal realizada “a reabilitação e adaptação das partes sul e poente”, cuja área totaliza quase 9.000 metros quadrados.

A abertura da unidade hoteleira está prevista para o primeiro semestre de 2021.