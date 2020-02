Desporto Son Heung-Min vai ser operado ao braço e desfalca o Tottenham Por

O futebolista internacional sul-coreano Son Heung-Min vai ser operado a uma fratura no braço direito e ficará afastado dos relvados durante as próximas semanas, anunciou hoje o Tottenham, que é treinado pelo português José Mourinho.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube inglês explicou que o jogador, de 27 anos, saiu lesionado do encontro de domingo, com o Aston Villa (3-2), em que marcou dois golos, e, depois de ser avaliado pela equipa médica, foi decidido que teria que ser operado.

Na mesma nota, o Tottenham avança que Son irá ficar ausente “algumas semanas”, mas a comunicação social inglesa precisa que o tempo de paragem do sul-coreano será de cerca de dois meses.

Son leva 32 jogos e 16 golos pelos ‘spurs’ esta temporada e é mais uma baixa no ataque para a equipa de José Mourinho, que já não pode contar com Harry Kane, também devido a lesão.

O próximo encontro do Tottenham está agendado para quarta-feira, com a receção aos alemães do Leipzig, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.