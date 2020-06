Nas Notícias Sol e calor chegam este fim de semana Por

O calor chega a Portugal já no próximo fim de semana, com as temperaturas a iniciarem uma subida que, na segunda-feira, pode chegar aos 40 graus.

O verão está aí à porta e o sol tem-se mostrado algo inconstante nos últimos dias, mas a partir de sábado, dia do solstício de verão, o caso muda de figura.

As temperaturas vão começar a subir e na segunda-feira poderão atingir níveis perigosos para a saúde: no Alentejo, o termómetro poderá chegar aos 40 graus.

Lisboa, a partir de segunda-feira, deverá registar temperaturas acima dos 30 graus.

Apesar do calor convidar à praia, é preciso evitar a exposição direta ao sol, em especial no período entre as 11h00 e as 17h00, e ter atenção aos grupos de risco: crianças, pessoas idosas e pessoas com doenças crónicas.

O verão começa este sábado e dura até dia 22 de setembro.