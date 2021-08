Nas Notícias Sofre de pés cansados? Dicas para aliviar a fadiga dos pés Por

Os pés ajudam a suportar o peso do corpo ao longo do dia, pelo que é natural que à noite algumas pessoas sintam os pés cansados. Saiba o que pode fazer para tratar os pés cansados.

Por vezes, retirar o calçado e as meias não é suficiente para os pés recuperarem da carga suportada durante o dia. Há várias soluções caseiras para deixar os pés mais relaxados e sem essa sensação de fadiga.

Banho escalda-pés

Uma maneira fácil de aliviar os pés cansados é o banho com água quente, conhecido também como escalda-pés.

Numa bacia, grande o suficiente para nela caberem os dois pés, coloque bastante água (para deixar o pé inteiro submergido), numa temperatura morna, com duas colheres de sal grosso (o mesmo que usa para cozinhar). Para maior conforto, pode adicionar um óleo essencial, ou pétalas de rosa.

Deixe os pés submergidos durante 15 minutos. Ao longo desse tempo, o escalda-pés vai ativar a circulação sanguínea, ajudando o corpo a libertar-se da sensação de fadiga nos pés.

Massagem aos pés

Terminado o escalda-pés, seque-os bem. De seguida, sente-se com as pernas cruzadas, para poder fazer uma massagem aos pés.

Com óleo de amêndoas, comece por pressionar a sola do pé com a ponta dos dedos. Comece pela planta do pé e siga até ao calcanhar, repetindo depois no sentido inverno. Faça estes movimentos durante um minuto.

Com o polegar, pressione ligeiramente a sola do pé, fazendo deslizar essa pressão. Comece por um dedo do pé em direção ao calcanhar e vá pressionando até ter preenchido toda a planta do pé.

De seguida, massage cada dedo do pé. Comece por pressionar ligeiramente enquanto vai rodando a mão, pressionando todas as partes do dedo.

Segurando todos os dedos do pé, dobre-os para cima, por cerca de 30 segundos, e depois para baixo, pelo mesmo tempo. A massagem fica assim completa.

Banho de arroz

Outra solução caseira muito popular para os pés cansados é o banho com água de arroz. Ferva um pouco de arroz em duas chávenas de água. Desligue quando a água reduzir para uma chávena.

Coe essa água para uma bacia, deixe repousar e acrescente três colheres de fermento em pó. Quando a água estiver morna, coloque os pés e deixe-os submergidos até a água esfriar.