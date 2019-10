Nas Notícias “As fontes habituais que vocês têm estão um pouco desorientadas”, diz Sócrates Por

O ex-primeiro-ministro José Sócrates chegou hoje ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, cerca das 13:45, dizendo aos jornalistas que estava “muito bem disposto”.

Sem comentários sobre o seu interrogatório perante o juiz Ivo Rosa – no âmbito da fase de instrução do processo Operação Marquês – José Sócrates criticou, no entanto, as fontes que foram utilizadas pelos órgãos de comunicação social para noticiarem o primeiro dia em que respondeu ao magistrado.

“Hoje estou muito bem disposto, mas li as primeiras páginas dos jornais e fico com a sensação que as fontes habituais que vocês têm estão um pouco desorientadas”, afirmou.

Hoje é o segundo dia que José Sócrates vai responder às perguntas de Ivo Rosa e dos procuradores do Ministério Público na tentativa de não ir a julgamento pelos 31 crimes económico-financeiros de que está acusado.

O processo Operação Marquês teve início há mais de cinco anos e conta com 28 arguidos que, globalmente, estão acusados de 188 crimes.