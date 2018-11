Economia Sociedade Ponto Verde eleita Marca de Excelência pela Superbrands Por

Sociedade Ponto Verde eleita Marca de Excelência pela SuperbrandsA Sociedade Ponto Verde (SPV) foi distinguida como Marca de Excelência pela Superbrands. Uma distinção que reconhece o empenho e confiança no trabalho da entidade que, ao longo dos seus mais de vinte anos de existência, tem estado sempre ao lado dos portugueses numa mudança paradigmática de comportamentos em prol do ambiente.

Eleita com base na opinião dos consumidores e especialistas de mercado, a Sociedade Ponto Verde é uma das Superbrands de 2018. Uma distinção que demonstra a relevância da marca, numa altura em que a reciclagem ganha, dia após dia, uma maior importância nas nossas vidas.

Este reconhecimento espelha o contínuo esforço da SPV em contribuir para a mudança de comportamentos e rotinas que se transformam em atos de cidadania com repercussões positivas e impactantes no ambiente e na sociedade civil, particularmente numa melhor gestão diária dos resíduos de embalagens que resultam do consumo diário do cidadão português.

Foi com este objetivo que a Sociedade Ponto Verde investiu no total mais de 50 milhões de euros em comunicação e sensibilização ambiental, cujos resultados estão à vista: hoje, mais de 70% da população portuguesa recicla, sendo desviados do aterro, por hora, o peso equivalente a 12 elefantes de embalagens. Até ao momento, os portugueses enviaram para reciclagem 7,5 milhões de toneladas de embalagens, o equivalente ao peso de 3 pontes Vasco da Gama. O selo Marca de Excelência é, assim, uma conquista que resulta do trabalho lado a lado com as pessoas, clientes e parceiros, e que faz da Sociedade Ponto Verde uma marca de prestígio e confiança.

As distinções resultam de uma votação pelo Conselho Superbrands, que reúne 15 especialistas em comunicação e marketing, bem como de um estudo realizado junto dos consumidores. Através de mais de 1000 entrevistas telefónicas, nas quais é pedido aos consumidores que indiquem três marcas em dimensões específicas, procura-se concluir e perceber quais as que estão no top of mind dos consumidores.