Sobe para seis o número de mortos em desmoronamento de prédio na Turquia

Um responsável turco disse hoje que os serviços de emergência recuperaram mais três corpos nos escombros do edifício de oito andares que desmoronou na quarta-feira, em Istambul, elevando para seis o número de mortos no colapso do prédio.

De acordo com o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, as buscas por sobreviventes ainda continuam pelos serviços de resgate.

As autoridades turcas não confirmaram quantas pessoas podem estar nos escombros do edifício, localizado no bairro de Kartal.

Treze pessoas ficaram feridas, incluindo uma rapariga com 5 anos, que foi hoje resgatada com vida dos escombros.

De acordo com o jornal Hürriyet, 12 famílias moravam no prédio de apartamentos.

As causas do colapso ainda não foram esclarecidas.