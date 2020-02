Desporto “Só uma grande equipa pode vencer este Sporting de Braga”, alerta Bruno Lage Por

O treinador do Benfica, Bruno Lage, alertou hoje para a competência do SC Braga e para as dificuldades que vai colocar aos ‘encarnados’ no embate de sábado, da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

“Esperamos um Braga muito competente pelo que tem feito ao longo da época. No último mês foi a melhor equipa em Portugal, fez um mês fantástico, quer no campeonato, quer na Taça da Liga. Só uma grande equipa pode vencer este Sporting de Braga”, afirmou o técnico, de 43 anos, em conferência de imprensa realizada no Benfica Campus, no Seixal.

Desafiado a analisar em detalhe o adversário e a sequência positiva de oito jogos desde a entrada do técnico Rúben Amorim – sete vitórias consecutivas, cinco das quais na I Liga, e um empate -, Bruno Lage não poupou elogios e até admitiu ter ficado “um pouco surpreendido” por ter vencido a votação de melhor treinador no mês de janeiro para a Liga portuguesa.

“Quem entra, olha para a equipa em função das suas ideias, mas nunca perdendo as características dos jogadores, que procuram muito o espaço interior, como o Horta, ou o Fransérgio, com os seus movimentos na diagonal. Têm uma construção sólida para ter bola e construir à largura e isso permitiu ao Braga ter uma equipa muito competente”, notou.

O impacto do afastamento por razões clínicas do médio brasileiro Gabriel até ao final da época, devido a uma patologia ocular (paresia do VI par craniano esquerdo), foi reconhecido pelo técnico dos campeões nacionais, que, porém, ressalvou a confiança nas alternativas existentes no plantel.

“Não temos previsão de nada, é uma situação que aconteceu e a nossa preocupação é de olhar também para o lado humano. É um jogador fantástico, que nos faz falta, mas todos fazem. Outro colega entrará em campo e dará o seu melhor. Temos de arranjar soluções para a equipa continuar com dinâmica e qualidade de jogo”, frisou, confirmando também a indisponibilidade física do lateral português André Almeida para esta jornada.

Paralelamente, Bruno Lage admitiu que a equipa terá de encontrar novas formas de encetar a pressão, papel no qual Gabriel assumia especial preponderância no Benfica.

“Por isso é que tenho dito que o trabalho dos avançados é muito importante. O coletivo tem de funcionar. Se temos trabalhado muito com o Vlachodimos para ser o primeiro a proporcionar um trabalho ofensivo de qualidade, também trabalhamos muito com os dois avançados. Temos de arranjar soluções”, observou.

Em relação à ‘guerra de comunicados’ que tem sido travada entre Benfica e FC Porto, com a arbitragem como mote, Bruno Lage quis manter-se à margem da discussão e resumiu que “o presidente [Luís Filipe Vieira] já disse o que tinha a dizer”.

O desafio da 21.ª jornada entre Benfica, líder, com 54 pontos, e o Sporting de Braga, quarto, com 34, está marcado para este sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Lisboa.