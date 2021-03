Nas Notícias Só uma em cerca de 300 viaturas fiscalizadas na Ponte 25 de Abril circulava sem justificação Por

A PSP identificou apenas uma viatura, entre as cerca de 300 fiscalizadas na manhã de hoje, a atravessar a Ponte 25 de Abril sem justificação, violando assim a proibição de circulação entre concelhos.

“Durante a manhã de hoje estivemos a fiscalizar os veículos que estavam a circular entre sul norte para entrar no concelho de Lisboa, para verificar se estão a cumprir com a proibição de circular entre concelhos e com o dever geral de recolhimento domiciliário”, adiantou a subcomissária Cátia Brás, em declarações à Lusa.

Desde as 00h00, e até às 05h00 de 05 de abril (segunda-feira após a Páscoa), que está em vigor a proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

Na ação de fiscalização desta manhã, realizada em Almada, “apenas um condutor não estava a cumprir” a medida, tendo alegado desconhecer que o horário de proibição de circulação tinha sido antecipado um dia.

Esse condutor foi autuado, pelo que o balanço da PSP é “bastante positivo”, após uma fiscalização que abrangeu cerca de 300 viaturas.

“De todos os carros fiscalizados aleatoriamente, só um não tinha [justificação], o que significa que é um balanço bastante positivo”, salientou a subcomissária, reerindo que a grande maioria “ia trabalhar, levar os filhos à escola ou tinha consultas marcadas em hospitais”.

“Apelamos às pessoas para apenas sairem quando necessário e que as suas justificações se enquadrem nas exceções do estado de emergência”, finalizou Cátia Brás.