Motores Só um piloto da Toyota no WEC confirmado no SuperGT Por

Kazuki Nakajima, piloto da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), foi confirmado aos comandos de um Lexus LC 500 no SuperGT japonês, contrariamente ao seu compatriota Kamui Kobayashi.

Os dois pilotos nipónicos, ex-Fórmula 1, não são desconhecidos na mais importante competição automobilística do país do sol nascente, sendo que Kakajima, antigo piloto da Williams na F1, irá dividir os comandos de um dos Lexus da equipa Tom’s com o seu compatriota Yuhi Sekiguchi.

Já Kobayashi viu-se preterido no seio do Team SARD, onde foi substituído no Lexus que na época passada dividia com o também ex-F1 Heikki Kovalainen, já que o finlandês vai ter o também japonês Yuichi Nakayama como companheiro de equipa em 2019.