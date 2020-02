Motores Skywalker Young Guns em bom plano em Portimão Por

Rodrigo Seabra e José Pinheiro foram os dois pilotos da Skywalker Young Guns que no passado fim de semana estiveram em plano de evidência em Portimão, na jornada de abertura do Rotax Max Challenge Portugal

Seabra, que já tinha iniciado a sua época desportiva uma semana antes, conseguiu subir ao pódio no final de sábado na categoria Micro Max, depois de ter sido segundo e terceiro classificado nas duas corridas realizadas naquela classe.

No domingo Rodrigo, de apenas nove anos, não foi feliz, sendo classificado no 11º lugar final, depois de uma desistência no primeiro confronto e uma penalização no segundo. Apesar de tudo isso a sua evolução foi positiva.

Já José Pinheiro concluiu os dois dias de competição no quarto posto da categoria Júnior. No sábado foi terceiro nos dois confrontos, ficando a apenas um ponto do segundo lugar, para e no domingo venceu a primeira corrida.

Mas infelizmente um toque de um adversário na segunda relegou-o para a cauda do pelotão, não lhe permitindo lutar pelo topo da tabela. Ainda assim, os resultados são um forte indicador daquilo que o piloto que agora se estreia na categoria Júnior pode ambicionar ao longo da época.