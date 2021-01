Nas Notícias “Situação epidemiológica mostra que precisamos de medidas excecionais” Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu o agravamento da situação epidemiológica de covid-19 em Portugal, ao intervir no debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência.

“Num contexto de uma emergência, aquilo que fizemos foi o recurso ao estado de emergência como forma de enquandrar restrições à liberdade de direitos e garantias. Gostávamos de referir que hoje temos uma situação epidemiológica que nos mostra que precisamos de medidas excecionais”, afirmou a ministra.

Marta Temido defendeu a renovação do estado de emergência com a necessidade de manter o combate à pandemia, pedindo aos deputados para não perderem tempo em questões laterais como a aplicação StayAway ou a variante do vírus que foi descoberta no Reino Unido, depois de algumas intervenções terem ido nesse sentido.

“O relatório do Governo não fala da app StayAway Covid nem da nova variante do vírus, não é esse relatório que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir a utilização de um mecanismo excecional, que utilizamos com grande sentido de responsabilidade, para salvaguardar a saúde pública, num contexto especialmente agressivo”, frisou a governante.

“A prioridade é preparar o plano de vacinação”, concluiu a ministra.