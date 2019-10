Situação de maior risco nos Açores está ultrapassada, garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje de manhã que “a situação de maior risco” devido à passagem do furacão “Lorenzo” nos Açores “está ultrapassada”, contabilizando-se 82 ocorrências até às 09:00 de Lisboa.

“Segundo as previsões do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], o pior, a situação de maior risco, está neste momento ultrapassada”, afirmou, pouco depois das 09:00 (08:00 nos Açores), em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa).

António Costa, que tem estado em “contacto permanente” com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, referiu que pela hora do almoço a situação deverá estar normalizada, embora as condições marítimas se mantenham “bastante alteradas”.