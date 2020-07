Nas Notícias Site do SFJ pirateado em protesto com André Ventura Por

O site oficial do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) foi pirateado pelo Hackers Cyberteam, numa ação de protesto contra André Ventura, adianta o Jornal de Notícias. No domingo à noite, num acesso ao espaço podia ler-se “hacked by CiberTeam – #antiventura”.

O ataque ocorreu neste domingo à noite, segundo aquele periódico, e continha frases contra uma “era pré-apocalíptica”, sendo que o deputado do Chega é citado.

“Cyberteam no comando. Estamos a viver uma era pré-apocalíptica onde a sociedade proclama por mais amor e menos guerra, mas nem ela mesma faz por isso”, pode ler-se

“Guerra gera guerra, quem fez as escolhas erradas foram vocês mesmos, onde podemos dizer, sociedade controlada por as suas próprias escolhas… #antiventura”, escrevem ainda os piratas informáticos, numa mensagem.

“A verdadeira guerra é do povo contra o sistema” e “façamos da nossa palavra uma arma” são outras frases inscritas no site do SFJ, onde surgem hashtags como “Black Lives Matters”, “Cyberteam” e “Anonimous”.

Entretanto, o site do sindicato recuperado.