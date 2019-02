Sismo de magnitude de 6,6 abana edifícios na Cidade do México

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter foi hoje sentido na Cidade do México, existindo relatos que alguns edifícios mais altos na capital mexicana abanaram e foram evacuados, segundo as agências internacionais.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), citando o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), informou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 6,6.

O epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) do tremor de terra foi localizado a 16 quilómetros de Tapachula, no Estado de Chiapas (na costa sul do México), a uma profundidade de 67 quilómetros.

Alguns escritórios localizados numa das avenidas centrais da Cidade do México foram evacuados, referiu a AP.

O sismo também foi sentido na vizinha Guatemala e em El Salvador, acrescentou a mesma agência.