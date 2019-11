Sismo de 6,1 atinge norte do Laos, perto da fronteira com a Tailândia

Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter atingiu hoje o norte do Laos, perto da fronteira com a Tailândia, mas não há até ao momento registo de vítimas ou danos materiais significativos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro a 44 quilómetros a leste da cidade de Sainyabuli, no Laos, e a 53,6 quilómetros a oeste da cidade tailandesa de Chiang Klang.

Por sua vez, o hipocentro foi registado a dez quilómetros de profundidade.

De acordo com a agência Associated Press (AP), vários tremores foram sentidos na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, sem que os moradores tenham observado grandes danos materiais.

Na capital tailandesa, Banguecoque, alguns edifícios abanaram pelo menos meio minuto, surpreendendo os residentes.