Sismo com magnitude de 3,3 sentido nos Açores

Um sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho da Horta, na ilha do Faial, Açores, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo ocorreu pelas 20:11 locais (mais uma hora em Lisboa), com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) no Capelo e em Feteira, concelho da Horta”, refere o comunicado.

O CIVISA salienta que continua a acompanhar o evoluir da situação, “emitindo novos comunicados caso necessário”.