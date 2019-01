Nas Notícias Sismo com magnitude de 2,8 sentido na ilha açoriana de São Miguel Por

Um sismo com magnitude 2,8 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, informou em comunicado o Centro de Informação e Vigilância Sismolvulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 16h40 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste de São Brás.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Água d’Alto, S. Pedro, S. Miguel e Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo”, acrescenta o CIVISA, que continua a acompanhar o evoluir da situação.