Sismo com epicentro no México provoca danos no parlamento de El Salvador

O sismo de magnitude 6,6 registado hoje no sul do México, com epicentro no Estado de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, provocou danos no edifício do parlamento de El Salvador, informou o órgão através das redes sociais.

O órgão legislativo salvadorenho indicou que o tremor de terra, sentido na capital do país, San Salvador, “provocou danos no edifício da Assembleia Legislativa” e que a proteção civil ia deslocar-se ao local para inspecionar as instalações.

Ainda nas redes sociais, o parlamento referiu que o sismo provocou o desprendimento de algumas partes de cimento no edifício principal, acrescentando que, por precaução, os funcionários foram retirados das instalações.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), citando o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), informou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 6,6 na escala de Richter, enquanto o serviço sismológico nacional mexicano indicou uma magnitude de 6,5.

O epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) do tremor de terra foi localizado a 16 quilómetros de Tapachula, no Estado de Chiapas, a uma profundidade de 67 quilómetros, de acordo com o USGS.

A AP relatou que alguns edifícios mais altos na capital mexicana, Cidade do México, abanaram e foram evacuados.

Também indicou que o sismo tinha sido sentido na vizinha Guatemala e em El Salvador.

O Ministério do Meio Ambiente e de Recursos Naturais de El Salvador anunciou que o tremor de terra assustou as pessoas.

Funcionários da Cruz Vermelha salvadorenha, empregados de centros comerciais e estudantes de algumas escolas foram retirados das respetivas instalações por precaução, segundo vídeos divulgados nas redes sociais.

O secretário da Proteção Civil salvadorenho, Jorge Meléndez, afirmou que os elementos daquela entidade “estão a monitorizar a situação” e que, até ao momento, não há relatos de vítimas.

As autoridades da Guatemala divulgaram a ocorrência de pequenos desmoronamentos e danos em edifícios após o sismo, mas sem relatos de vítimas.