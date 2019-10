Síria: Assad promete enfrentar ofensiva turca “por todos os meios legítimos”

O presidente sírio, Bashar al-Assad, prometeu hoje enfrentar a ofensiva turca “por todos os meios legítimos”, após o destacamento do seu exército em apoio às forças curdas alvo de uma operação militar de Ancara no norte da Síria.

Denunciando a “agressão criminosa” da Turquia, Assad assegurou que a Síria “lhe responderá e a enfrentará (…) em qualquer região do território sírio e por todos os meios legítimos disponíveis”, segundo declarações divulgadas nas contas da presidência síria nas redes sociais.

Trata-se da primeira reação do presidente Assad desde que o seu exército foi destacado para setores do norte do país a pedido das autoridades semi-autónomas da minoria curda, que enfrenta desde dia 9 uma ofensiva da vizinha Turquia e dos seus apoiantes sírios.

A aproximação sem precedentes entre Damasco e a importante minoria síria levou a que forças dos dois lados tenham enfrentado em conjunto rebeldes sírios pró-turcos, nomeadamente perto de Ayn Issa.

Assad sublinhou que a Síria respondeu à “flagrante invasão” da Turquia em “vários locais, atingindo os seus agentes e terroristas”.

O presidente sírio falava ao receber Faleh al-Fayad, conselheiro para a segurança nacional do primeiro-ministro do Iraque.

A ofensiva de Ancara já causou pelo menos 72 mortos entre os civis e 203 entre os combatentes das FDS, segundo o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que indica ainda 171 mortos entre os rebeldes sírios pró-turcos.

A Turquia deu conta da morte de seis soldados e de 20 civis de cidades turcas fronteiriças.

O OSDH calcula em 300.000 o número de deslocados devido à operação turca.