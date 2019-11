SIR 1.º Maio e SC Madeira com adversárias dificeis nos oitavos da Challenge de andebol

O SIR 1.º Maio vai defrontar a formação croata do HC Lokomotiva Zagreb e o SC Madeira a sérvia do RK Zajecar 1949 nos oitavos de final da Taça Challenge feminina de andebol, ditou hoje o sorteio em Viena.

O HC Lokomotiva Zagreb, vencedor da edição de 2016/17 e semifinalista em 2017/18, era o adversário a temer e a evitar, mas o sorteio colocou-o no caminho do SIR 1.º Maio, com jogos agendados para decorrer a 1/2 e 8/9 de fevereiro de 2020.

Nas mesmas datas, o SC Madeira, a outra equipa portuguesa em prova na Taça Challenge, terá também a difícil tarefa de defrontar as sérvias do RK Zajecar 1949.

Na ronda anterior, o SIR 1.º Maio eliminou as gregas do Ionias, com uma vitória por 28-19 e uma derrota por 15-18, com ambos os jogos na Marinha Grande, enquanto o SC Madeira afastou as bósnias do Hadzici com um triunfo por 37-23 e um empate a 28-28, com ambos os jogos no Funchal.