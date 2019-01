Singapura vai reduzir intensidade do treino militar após morte de ator

O Exército de Singapura afirmou que vai reduzir a duração, a intensidade e a frequência dos programas de treino militar após a morte de um ator, que se encontrava na reserva.

O ator de 28 ano, Aloysius Pang, morreu ao tentar reparar uma metralhadora de um pequeno tanque, durante um exercício militar na Nova Zelândia.

Em Singapura existe serviço militar obrigatório e os jovens têm de treinar nas forças armadas, forças policiais ou forças de defesa civil. A maioria serve em período integral por dois anos e depois são obrigados a treinos esporádicos.

Na sequência deste acidente, o Chefe da Força de Defesa das Forças Armadas, Melvyn Ong, assegurou que as autoridades vão modificar os programas de treino militar nas próximas semanas.

“A redução do tempo de treino será imposta durante o tempo que for necessário, (…) queremos fazer isto da maneira certa, de forma segura para todas “, disse Ong, segundo o jornal The Straits Times.

O Chefe da Força de Defesa das Forças Armadas acrescentou ainda que está em curso uma comissão independente para investigar as circunstâncias que levaram à morte do ator.