Nas Notícias Síndrome pós-covid levou ao internamento de dez crianças no Santa Maria Por

Dez crianças e jovens que tiveram covid-19, na maioria dos casos de forma assintomática, tiveram de ser internados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por apresentarem Síndrome Inflamatória Multissistémica.

De acordo com a diretora da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricos do Santa Maria, Marisa Vieira, esta síndrome é como que uma resposta exagerada do sistema imunitário à infeção pelo Sars-Cov-2, aparecendo cerca de um mês depois da infeção.

Nestes 10 casos, quatro deles já este ano, as crianças ou jovens precisaram deste internamento “porque tiveram falência cardíaca importante”. No caso mais grave, o doente teve de estar ligado ao ECMO, sistema que pode substituir os pulmões e o coração, acrescentou a responsável, em entrevista à Lusa.

Como estes doentes não tinham tido quaisquer sintomas de covid-19, não havia nenhum teste positivo realizado anteriormente e foi apenas pela análise serológica que se percebeu que tinham tido contacto com o vírus.

“O que havia era infeção anterior em contexto familiar, com pais ou avós que tinham sido positivos ao novo coronavírus quatro a seis semanas antes”, explicou Marisa Vieira.

A febre alta e que não cede facilmente é dos primeiros sintomas a manifestar-se. Outros sintomas desta síndrome são dor abdominal, diarreia e vómitos, mas pode haver também “alguma disfunção cardiovascular, com sensação de desmaio e falta de força”.

Falando sobre estes dez casos, a diretora da UCI adiantou que a criança mais nova tinha 7 anos, com o caso mais velho a ter 17 anos.

Como a maioria das crianças não desenvolve sintomas associados à infeção pelo novo coronavírus, Marisa Vieira aconselha os pais a estarem atentos, pois a síndrome pós-covid pode dar sinais entre três e seis semanas após infeção.