Sindicato dos Registos e Notariado desconvoca greve de quatro dias

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) desconvocou a greve marcada para os dias 29 e 30 de abril e 2 e 3 de maio depois de se terem iniciado negociações com o Ministério da Justiça.

Em comunicado, o STRN alega que dado que se iniciaram as calendarizações das negociações, “esgotaram-se os fundamentos do pré-aviso de greve cujos efeitos ficam suspensos até ao final da negociação dos diplomas”.

Contudo, mantém-se a paralisação dos trabalhadores da Conservatórias de Paços de Ferreira (até sexta-feira) e na Conservatória de Paredes, no mesmo dia.

O STRN exige negociar com o Ministério da Justiça a revisão de vários diplomas estatutários, “a maioria com mais de 30 anos e totalmente desadequados à realidade”, as carreiras, a Lei Orgânica e Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) e as remunerações.