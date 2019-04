Simona Halep sai com queixas da Fed Cup e desiste do torneio de Estugarda

A romena Simona Halep, vice-líder do ‘ranking’ mundial de ténis, revelou hoje a desistência do torneio de Estugarda, por apresentar queixas físicas após os jogos da Fed Cup no fim de semana.

“Foi frente à Garcia [Caroline], durante o primeiro ‘set’. Caí e senti uma dor na anca”, explicou hoje Simona Halep, acrescentando que não vai entrar num ‘court’ enquanto não estiver a 100 por cento.

Na meia-final do grupo mundial da Fed Cup a Roménia saiu derrotada frente à França, com Halep a vencer o jogo diante de Garcia e a perder no quinto e decisivo encontro, em pares, ao fazer dupla com Monica Niculescu.

“Penso antes de tudo na minha saúde”, disse ainda a número dois do mundo e detentora do título em Roland Garros, torneio para o qual se tenta resguardar e que está agendado de 20 de maio a 09 de junho.