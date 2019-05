Motores Simon Pagenaud na ‘pole’ para as 500 Milhas de Indianápolis Por

Simon Pagenaud garantiu a ‘pole position’ para a 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, depois de realizar uma volta de 229,992 milhas por hora (368,54 km/h).

Fazendo jus ao seu triunfo no Grande Prémio de Indianápolis há uma semana, o francês da Penske mostrou-se mais rápido na decisiva sessão ‘Fast Nine Shootout’, que definiu os primeiros nove primeiros lugares da grelha de partida para a corrida do próximo domingo.

Terceiro depois das qualificações em 2015 e 2018, Pagenaud mostrou ter o seu Dallara Chevrolet # 22 bem acertado para a Indianapolis Motors Speedway, conseguindo igualar praticamente o conseguido no ano passado pelo seu companheiro de equipa Will Power.

Sem os caprichos da meteorologia, o campeão da IndyCar de 2016 o piloto de Poitiers conseguiu quatro voltas à média de quase 370 km/h, sendo o único a conseguir contrariar o domínio dos três monolugares da Ed Carpenter Racing, que se colocaram imediatamente a seguir na grelha para a corrida ‘rainha’ da Fórmula Indy.

Ed Carpenter foi o que mais se aproximou de Simon Pagenaud, superando por uma margem mínima os seus companheiros de equipa Spencer Pigot e Ed Jones, que dividirá a segunda linha do ‘grid’ com Colton Herta (Harding Steinbrenner) e Will Power (Penske).

O top nove, na terceira linha da grelha, é completado por Sebastien Bourdais (Dale Coyn), Josef Newgarden (Penske e Alexander Rossi (Andretti Autosport), sendo que Fernando Alonso ficou de fora ao não conseguir estar entre os 33 melhores na qualificação.

O resumo da decisiva sessão de qualificação para as Indy 500.