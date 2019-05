Motores Simon Pagenaud mais forte num final emocionante das 500 Milhas de Indianápolis Por

Simon Pagenaud entrou para a história ao tornar-se no primeiro piloto francês a vencer a 500 Milhas de Indianápolis, impondo-se na mais famosa corrida de IndyCar após um final emocionante.

Depois de falhar a vitória na prova por muito pouco na edição de 2015, o piloto da Penske transformou a ‘pole position’ num domínio em grande parte da corrida, que não o seu final, disputadíssimo com Alexander Rossi.

Numa corrida marcada por uma interrupção devido a um grande acidente, que envolveu cinco carros – causado por uma colisão entre Graham Rahal e Sebastien Bourdais – e agrupou os primeiros classificados, Pagenaud esteve 116 voltas na liderança durante vários períodos da prova.

Mas a fase mais decisiva foram as últimas 13 voltas, quando a corrida foi retomada após a paragem. Rossi ‘colou’ à traseira do Dallara # 22 de Pagenaud, fez-lhe uma ‘marcação’ cerrada e chegou mesmo a roubar-lhe a liderança por várias vezes, a última das quais a duas voltas do final.

Parecia que o norte-americano da Andretti Autosport caminhava para a sua segunda vitória na oval de Brickyard, só Simon Pagenaud não estava disposto a perder as Indy 500 pela segunda vez na sua carreira e na volta seguinte recuperou o comando e não mais o perdeu, cruzando finalmente a meta como vencedor desta 103ª edição das 500 Milhas, bebendo da garrafa de leite como é tradição nesta histórica prova.

Atrás de Pagenaud, que logrou a sua 18ª vitória na IndyCar, terminou um Alexander Rossi que no primeiro terço da corrida parecia já não ter quaisquer hipóteses, depois de um problema com o reabastecimento numa das suas paragens nas boxes.

Um episódio que aconteceu em simultâneo com o acidente de Marcus Ericsson que causou uma das situações de bandeiras amareças quando o sueco da SPM colidiu com o seu Dallar no muro fronteiro às boxes.

Na terceira posição terminou um Takuma Sato que também não conseguiu repetir o triunfo de há dois anos, mas a quem uma ultrapassagem a Josef Newgarden perto do final valeu o último lugar do pódio.

Para além de festejar a vitória de Simon Pagenaud, a equipa de Roger Penske pôde também celebrar um excelente resultado de conjunto, ao colar mais dois dos seus monolugares no top cinco, com a quarta posição de Newgarden e o quinto de Will Power.

Destaque ainda para o ‘rookie’ Santino Ferrucci, um jovem ex-piloto de testes da Haas na Fórmula 1, que realizando uma prova muito regular e evitando embater nos vários carros envolvidos no grande acidente que causou a interrupção da prova, terminou na sétima posição.

Classificação final

1º Simon Pagenaud (Penske) 200 voltas

2º Alexander Rossi (Andretti) + 0,208s

3º Takuma Sato (Rahal Letterman) + 0,341s

4º Josef Newgarden (Penske) + 0,897s

5º Will Power (Penske) + 1,617s

6º Ed Carpenter (Carpenter Racing) + 1,979s

7º Santino Ferrucci (Dayle Coyne) + 2,805s

8º Ryan Hunter-Reay (Andretti) + 4,019s

9º Tony Kanaan (AJ Foyt) + 4,770s

10º Conor Daly (Andretti) + 5,345s