Nas Notícias “Sim, estamos a ganhar dinheiro e a guerra fez subir os preços”, diz líder da Galp Por

O preço dos combustíveis tem sofrido um aumento significativo nos últimos tempos e é cada vez mais caro abastecer as viaturas.

O governo já tentou minimizar o impacto da subida do preço dos combustíveis com o programa AUTOvoucher, mas os portugueses continuam a queixar-se de que a fatura é elevada nos postos de abastecimento.

Recentemente, analistas do setor petrolífero têm dado conta do impacto que a guerra tem tido na produção de combustíveis, acabando este setor por levar muitos outros atrás, fazendo com que a fatura de muitos produtos seja cada vez maior; nos bens alimentares, por exemplo, devido aos transportes, mas não só.

Atento à realidade está Andy Brown, presidente executivo da Galp, que admitiu que a empresa que comanda tem vindo a “ganhar dinheiro” no mercado dos combustíveis

Em entrevista à CNN Portugal, Andy Brown diz que não tem memória de um cenário como este no mercado de energia e combustíveis.

“O mercado da energia está num estado de perturbação que nunca vi nos meus 35 anos de carreira. Mas sim, estamos a ganhar dinheiro e a guerra fez subir os preços”, admitiu o presidente executivo da Galp.

Andy Brown explica, porém, que a Galp tem vindo a aumentar os lucros na refinação, por exemplo, e não nas margens de lucro de venda de combustíveis.

“Estamos a lucrar com os preços mais elevados onde produzimos petróleo”, detalhou Andy Brown, explicando a forma de estar da Galp no mercado energético.

“Não estamos a lucrar aumentando os preços [dos combustíveis] de forma oportunista”, esclareceu o responsável pela Galp.

Na entrevista, Andy Brown admitiu ainda que, se nada for feito para travar estas subidas, por exemplo, “as contas da eletricidade continuarão a subir”.