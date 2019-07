Silverstone vai manter-se no Mundial de Fórmula 1 até 2024

O histórico circuito de Silverstone, em Inglaterra, vai permanecer no calendário da Fórmula 1 até 2024, na sequência do acordo válido por cinco anos assinado com os organizadores do Mundial da disciplina rainha do desporto automóvel.

“Estamos entusiasmados em ter esta prova. Silverstone é uma corrida de prestígio no calendário e um evento especial”, observou Chase Carey, presidente da Formula One Group, após a assinatura do acordo com o British Racing Drivers Club e o Circuito de Silverstone, assinado na terça-feira e divulgado hoje.

Caray referiu ainda que “lugares históricos como Silverstone devem ser preservados”, lembrando que o Reino Unido “representa o berço da modalidade” desde 1950.