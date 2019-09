Silas no primeiro treino do Sporting e com Ristovski já integrado

A equipa de futebol do Sporting treinou hoje pela primeira vez sob o comando de Jorge Silas, treinador apresentado na sexta-feira e que já orientará os ‘leões’ na visita ao Desportivo das Aves.

Silas chega ao Sporting num momento em que a equipa não vence há cinco jogos, com uma derrota que ‘precipitou’ a saída do holandês Marcel Keizer, e, depois, um empate e três derrotas já com o treinador interino Leonel Pontes.

Hoje, foi o primeiro treino na Academia de Alcochete de Silas, que também saiu do Belenenses SAD após a quarta jornada devido aos maus resultados, numa sessão em que Ristovski já integrou a primeira fase de trabalhos.

O lateral macedónio tem enfrentado uma paragem desde a pré-época, com uma lesão no pé esquerdo, e ainda não jogou esta época.

Fora dos trabalhos ficou Battaglia, que tinha regressado há pouco tempo após longo período de ausência, mas desta vez devido a uma contusão no joelho direito, sofrida no jogo de quinta-feira e que obrigou à sua saída.

Os exames realizados ao médio argentino mostraram apenas a contusão, descartando a hipótese de algo mais grave no mesmo joelho em que tinha sofrido uma rotura no ligamento cruzado anterior.

“Foi diagnosticada a Rodrigo Battaglia uma contusão no joelho direito – problema alheio à lesão que obrigou a uma longa paragem do argentino”, referem hoje os ‘leões’ na sua página oficial.

Outra baixa continua a ser a do brasileiro Fernando, reforço cedido pelo Shakhtar Donetsk, que realiza um programa de readaptação ao esforço.

No domingo, o Sporting volta a treinar de manhã e Silas dará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, a partir das 13:00.

O jogo entre Desportivo das Aves, 18.º e último classificado com três pontos, e Sporting, oitavo com oito, encerra na segunda-feira (20:15), na Vila das Aves, a sétima jornada da I Liga de futebol.