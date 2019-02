Silas diz que Belenenses ficou afetado com o mercado, mas espera boa segunda volta

O treinador do Belenenses lamentou hoje que os ‘azuis’ tenham saído prejudicados no fecho do ‘mercado’ de inverno, mas acredita que a equipa dá garantias e pode fazer uma boa segunda volta na I Liga portuguesa de futebol.

Silas acabou por ver sair dois jogadores imprescindíveis, casos de Fredy e Reinildo, para Turquia e França, respetivamente, mostrando-se compreensivo com as decisões tomadas.

“Vamos ter de procurar dinâmicas diferentes sem eles. É o nosso trabalho e uma das nossas obrigações é poder ajudar os jogadores a melhorarem a vida deles. Ficamos muito contentes com jogadores como o Fredy e o Reinildo poderem ir para outro lado, mas temos pena”, reconheceu.

Ainda assim, mostrou confiança nos jogadores que tem à disposição.

“Ficámos a perder, mas pode ser que ganhemos no futuro. Os [jogadores] que temos dão-nos garantias, se não houver lesões. Podemos fazer uma boa segunda volta”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Em relação ao desafio da 20.ª jornada da I liga de futebol, que vai ser disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, uma vez que o relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, não reúne as condições para a prática de futebol, Silas desvalorizou, manifestando a intenção de conseguir os três pontos seja em que campo for.

“Já nos habituámos a jogar onde tiver de ser e lutar pelos três pontos. Não acho que nos vá condicionar e preferimos jogar onde a relva esteja boa. Temos de olhar para integridade física dos jogadores”, alertou.

Falando do adversário que está a dois pontos de distância na classificação, o treinador do Belenenses deixou palavras elogiosas à formação de Ivo Vieira, que coloca os cónegos a “jogar para ganhar”.

“O Ivo está a fazer um trabalho extraordinário. Dá gosto ver o Moreirense jogar, jogam para ganhar. São a principal surpresa da Liga, por isso é que estão com 31 pontos e no princípio ninguém diria, tal como nós [com 29]”, concluiu.

Na segunda-feira, o Belenenses, sétimo classificado com 29 pontos, recebe o Moreirense, sexto com 31, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, pelas 20:15, no encontro de encerramento da 20.ª jornada do campeonato.