Nas Notícias SIC publica por engano imagem falsa do New York Times que apelida Avante de "suicídio coletivo"

Um erro da SIC suscitou inúmeras críticas, sobretudo no Twitter, onde o caso gerou amplas discussões e até uma justificação de Ricardo Costa. Refira-se que a estação televisiva emitiu um pedido de desculpa, pouco depois do incidente.

A SIC publicou por engano uma falsa capa do The New York Times, no Jornal da Noite desta terça-feira, num erro assumido pela estação televisiva, que emitiu um pedido de desculpa, e por Ricardo Costa, diretor de Informação da Impresa.

Nessa imagem (falsa), que surge no âmbito de uma reportagem sobre a Festa do Avante, Jerónimo de Sousa surge na capa do prestigiado jornal.

O título é particularmente agressivo, numa alusão àquela festa do PCP:

“Portugal terá um suicídio coletivo chamado ‘Avante’ com 33 mil convidados, entre 4 e 6 de setembro”.

A imagem surge como ‘walpapper’ do telejornal da SIC. E assim que foi emitida gerou reações, nas redes sociais.

E entre essas reações está a de Ricardo Costa, que justificou o lapso com “um erro numa imagem escolhida”, ressalvando que a informação exibida não se encontrava refletida no conteúdo da peça, “nem esteve em nenhum outro momento do dia informativo”.

“Foi feito um pedido de desculpas no ar (15 minutos depois no mesmo jornal) ao PCP, à organização da Festa do Avante e aos espectadores”, esclareceu o diretor da SIC.

Veja a imagem:

a sério, @SICNoticias ? nunca leram o NY times para perceber que essa capa é uma falsificação grosseira? e vão buscar a imagem às redes de fake news e não ao jornal que estão a citar? como é possível? pic.twitter.com/YxFFo4WhPP — Pedro Sales (@pedro_sales) 1 de setembro de 2020