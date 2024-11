Economia SIBS e MB Way antecipam o futuro dos pagamentos europeus Por

A SIBS e o MB Way marcaram hoje, a partir de Lisboa, a história dos pagamentos europeus com a realização da primeira transferência MB Way internacional entre o MB Way, Bizum e BANCOMAT.

Com o objetivo de facilitar pagamentos pan-europeus e promover a interoperabilidade, a SIBS com o MB WAY, em parceria com a BANCOMAT (Itália) e a Bizum (Espanha e Andorra), estabeleceram a interoperabilidade entre os seus serviços e realizaram as primeiras transações de pagamento instantâneas transfronteiriças, tornando mais fácil para os seus utilizadores efetuar pagamentos instantâneos entre pessoas, utilizando apenas o seu dispositivo móvel, a sua solução de pagamentos preferida e as infraestruturas europeias.

O lançamento, acompanhado de uma demonstração realizada na Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, apresentou as primeiras transações reais entre utilizadores MB Way com utilizadores BANCOMAT e Bizum, através de transferências instantâneas SEPA e com a colaboração de instituições financeiras dos respetivos países.

“Para a empresa SIBS, este momento reflete o nosso compromisso com a inovação e com continuarmos, com o MB Way, a ser pioneiros nos pagamentos europeus. Através da interoperabilidade nos pagamentos instantâneos vamos continuar a trazer novas funcionalidades e mais opções aos utilizadores MB WAY, fornecendo ferramentas para pagamentos rápidos, seguros e interoperáveis”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS.

“A capacidade de enviar e receber dinheiro instantaneamente entre Portugal, Espanha e Itália usando o MB WAY é uma evolução a nível Europeu, e estamos orgulhosos de liderar este esforço para uma Europa mais conectada e digital”, acrescenta.

EuroPA – European Payments Alliance

Sob o nome de código EuroPA – European Payments Alliance, esta iniciativa, que envolveu equipas de trabalho multidisciplinares das três soluções de pagamento, foi concluída em menos de um ano após o seu anúncio e representa o primeiro passo para a interoperabilidade entre mais de 45 milhões de utilizadores e mais de 182 instituições financeiras.

A partir de 2025, este serviço estará amplamente disponível, inicialmente em Itália, Portugal e Espanha, com planos de expansão por toda a Europa.

O projeto EuroPA destaca a importância da interoperabilidade como a solução mais efectiva e de maior potencial na resposta aos objetivos do Eurosistema para pagamentos europeus mais soberanos, seguros e eficientes sobre a infraestrutura e modelo europeu SEPA de pagamentos instantâneos.

Esta evolução do MB Way, no contexto do projeto EuroPA, incentiva a adoção de transferências instantâneas pan-europeias, permitindo aos utilizadores MB Way utilizar a sua solução de pagamentos preferida agora também para “Enviar MB Way” para utilizadores noutros países, a começar por Espanha e Itália.

Desta forma, o MB Way passará a permitir enviar e receber transferências transfronteiriças entre mais de 45 milhões de utilizadores de mais de 182 Instituições financeiras aderentes entre três principais soluções nestes países – MB Way, Bancomat e Bizum.

Além disso, decorrem aproximações com outras soluções que poderão aderir a este projeto e estender o âmbito do projeto EuroPA a outros paises.

Pioneirismo na criação de uma rede de pagamentos transfronteiriços

Com esta iniciativa de conexão entre soluções diferentes, o MB Way/SIBS posiciona-se como pioneira na criação de uma rede de pagamentos transfronteiriços pan-europeia, lançando as bases para uma experiência de pagamento mais eficiente, segura e universal.

A SIBS/ MB Way tem tido e quer continuar a ter um papel ativo na construção e desenvolvimento de soluções de pagamentos inovadoras.

O projeto EuroPA representa mais um passo significativo em direção a uma interoperabilidade e a um ecossistema pan-europeu de pagamentos digitais transfronteiriços, com base no MB Way, que continua a investir e inovar para ser a solução de pagamentos mais completa, conveniente e preferida dos seus clientes e utilizadores.