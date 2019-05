Motores Shaun Torrente mais forte do que Thani Al Qemzi no F1H2O em Portimão Por

Shaun Torrente foi o vencedor do 18º Grande Prémio de Portugal de motonáutica, ronda lusa do Campeonato do Mundo UIM F1H2O.

O traçado com 1.937 metros ‘desenhado’ no plano de água do Rio Arade foi ‘palco’ daquele que foi, de facto, o primeiro duelo da competição, depois do cancelamento da prova de abertura do Campeonato do Mundo na Arábia Saudita.

Numa repetição do resultado do ano passado, a dupla do Team Abu Dhabi completou uma segunda qualificação e uma corrida consecutivas, dando a Torrente o sonho de começar a defesa do título. “O que posso dizer, que corrida”, disse norte-americano que compete pelas cores dos Emirados Árabes Unidos.

“Nas últimas 20 voltas, eu só tinha aparado às vezes e estava lutando com tudo o que tinha. Eu sabia que Thani estava chegando e eu apenas lutei com ele, segurei-o. Espero que ele não esteja chateado, mas eu estava dirigindo o melhor que pude sem aparar”, afirmou Torrente.

O Campeão do Mundo tinha a vantagem de largar da ‘pole position’ e parecia ter ‘sacudido’ a pressão do seu companheiro de equipa, abrindo uma diferença de 6,2s na volta 13. Daí que o duelo tenha valorizado tanto a prova, com Al Qemzi a abrir caminho para a disputa quando os retardatários começaram a ser dobrados.

A diferença entre os dois primeiros chegou a ser de quatro décimas, mas Torrente ‘puxou dos galões’ de campeão e acabou por se impor por 1,3 segundos.

“Foi uma grande corrida, condições difíceis e estávamos lutando desde o início até o fim. Eu me esforço muito para pegar Shaun, mas ele brinca comigo um pouco. Somos uma equipe sem problemas. Na próxima corrida estarei pronto para isso”, referiu Al Qemzi.

Na luta pelo último lugar do pódio Jonas Andersson acabou por levar a melhor, depois de deixar para trás a norueguesa Marit Stromoy e de um final disputadíssimo com o francês Philippe Chiappe, que havia também ultrapassado a única senhora a competir no F1H2O. Atrás de Stromy terminou Bartel Maszalek, que completou um bom dia para a Emirates Racing.

Já entre as hostes portuguesas da F1 Atlantic, e depois de ter ficado sem o concurso de Alberto Comparato nas eliminatórias de sábado, o jovem italiano de 21 anos efetuou uma recuperação que o levou do 19º para o oitavo lugar. O seu ‘chefe-de-fila’ Duarte Benavente terminou em 11º. Dessa forma o piloto de Vila Franca de Azeitão não conseguiu pontuar diante do seu público.