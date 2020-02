Desporto Shakhtar Donetsk empata na Luz e expulsa Benfica da Europa Por

Os ucranianos do Shakhtar Donetsk eliminaram hoje o Benfica da Liga Europa ao empatarem 3-3 no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final, depois de na primeira mão terem vencido por 2-1.

O empate no Estádio da Luz, e consequente afastamento do Benfica da Europa, sela uma ‘noite de pesadelo’ para as equipas portuguesas na Liga Europa, já que, além dos campeões nacionais, também Sporting e FC Porto ficaram fora da próxima fase da prova ao perderem frente a Basaksehir e Bayer Leverkusen, respetivamente.

No jogo na Luz, os campeões nacionais começaram melhor, com Pizzi (09) a inaugurar o marcador, mas o Shakhtar foi rápido na resposta e empatou graças a um autogolo de Rúben Dias (12). O central português redimiu-se ao fazer o 2-1 (36) e Rafa, a abrir o segundo tempo (47), ampliou a vantagem das águias para 3-1. Stepanenko (49) respondeu de imediato para os ucranianos, fazendo o 3-2, e Alan Patrick (71) fechou as contas do encontro com um empate a três golos, apurando os ucranianos para a próxima fase da Liga Europa.

Como lhe competia, e tal como Bruno Lage tinha prometido, o Benfica entrou no jogo determinado a marcar cedo para anular a desvantagem trazida da Ucrânia. Logo aos sete minutos, Taarabt protagonizou o primeiro lance de perigo das águias e, na sequência da jogada, Rúben Dias, a cruzamento de Pizzi, falhou por centímetros o alvo.

Pouco depois, com nove minutos de jogo, o Benfica chegou mesmo à vantagem num lance de categoria de Pizzi. O médio goleador do Benfica encarou um defesa ucraniano e em jeito desferiu um remate em arco que só parou no fundo da baliza do Shakhtar, sem hipótese para Pyatov, que não viu a bola partir.

Estava feito o mais difícil, mas a resposta do Shakhtar foi letal. Na primeira vez que se chegou à frente, a equipa orientada por Luís Castro fez o empate, apenas três minutos após o Benfica ter feito o 1-0: Dodô apareceu na direita com via aberta, cruzou para a pequena área e Rúben Dias, num lance no chão com Ferro e Moraes, acabou por confirmar o empate com um autogolo.

O campeão nacional sentiu o ‘golpe’ e nos minutos seguintes o Shakhtar aproveitou a instabilidade na defesa ‘encarnada’ para criar perigo, com Moraes, uma vez mais, a ficar perto de festejar, mas perdeu o duelo com Vlachodimos.

O Benfica conseguiu sacudir a pressão ucraniana, voltou a ganhar a luta a meio campo e, aos 36, Rúben Dias redimiu-se da infelicidade no golo do Shakhtar e marcou novamente, desta vez na baliza certa. Na resposta a um pontapé de canto, o central português subiu ao ‘primeiro andar’ e, de cabeça, disparou forte junto ao poste para fazer o 2-1.

A segunda parte dificilmente podia ter tido melhor começo para o Benfica, que aos 47 fez o 3-1 por Rafa. O central do Shakhtar Matviyenko atrasou para o guarda redes, a bola ficou a meio caminho. Dyego Souza chegou primeiro, segurou e entregou ao internacional português, que num pontapé colocado ainda de fora da área fez o golo.

Tal como no primeiro tempo, ainda se comemorava o golo das águias na bancada e já o Shakhtar encurtava distâncias novamente. Depois de mais um lance de ‘pânico’ na defesa portuguesa, os ucranianos ganharam um canto e Stepanenko apareceu que nem uma flecha a fuzilar Vlachodimos de cabeça para o 3-2.

Com o jogo a encaminhar-se para a altura de todas as decisões, os treinadores fizeram as primeiras alterações, e o Shakhtar mostrou-se sempre mais cómodo com o resultado, explorando a cada ataque a debilidade defensiva dos ‘encarnados’.

Aos 71, em mais um lance em que os ucranianos construíram a seu belo prazer numa jogada exemplar de contra-ataque, Alan Patrick fez o empate a três golos e selou a eliminatória e o apuramento dos campeões ucranianos para os oitavos de final da Liga Europa.

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica – Shakhtar Donetsk, 3-3.

Ao intervalo: 2-1.

1-0, Pizzi, 09 minutos.

1-1, Rúben Dias, 12 (na própria baliza).

2-1, Rúben Dias, 36.

3-1, Rafa, 47.

3-2, Stepaneko, 49.

3-3, Alan Patrick, 71.

Equipas:

Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Weigl, Pizzi (Jota, 79), Taarabt, Rafa, Chiquinho (Seferovic, 67) e Dyego Sousa (Carlos Vinicius, 79).

(Suplentes: Svilar, Cervi, Seferovic, Florentino, Nuno Tavares, Jota e Carlos Vinicius).

Treinador: Bruno Lage.

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Marcos António, Stepaneko, Marlos (Tetê, 62), Alan Patrick (Kocholava, 90+2), Taison (Konoplyanka, 86) e Júnior Moraes.

(Suplentes: Shevchenko, Kocholava, Tetê, Konoplyanka, Maycon, Bolbat e Fernando).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Bjorn Kulpers (Holanda).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ismaily (43), Rafa (50), Taison (83) e Konoplyanka (87).

Assistência: 48 302 mil espetadores.